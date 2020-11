Reprodução Instagram, DR

Depois de ter sido tornado público a sua demissão, Carl Lentz decidiu recorrer às redes sociais para revelar a razão pela qual foi expulso da igreja Hillsong, uma vez que na declaração obtida pela People apenas explicava que se devia a "falhas morais".

Amigo pessoal de Justin Bieber, tendo sido responsável pelo batismo do artista, o pastor admite um relacionamento extraconjugal. “Fui infiel no meu casamento, o relacionamento mais importante da minha vida, e estou a arcar com as minhas responsabilidades por isso”, escreveu na fotografia onde surge com a esposa, Laura Lentz, e os três filhos.

“Este é um erro meu, apenas meu, e assumo todas as responsabilidades pelas minhas ações. Agora começo uma caminhada para reconstruir a confiança da minha esposa, Laura, e dos meus filhos, e também para procurar uma cura e a ajuda que preciso”.

Além de Justin e Hailey Baldwin, o líder religioso de 41 anos tem como amigos próximos outras celebridades como Chris Pratt, Selena Gomez, as irmãs Kylie Jenner, Kendall Jenner e Kourtney Kardashian, Vanessa Hudgens e Nick Jonas.

