Catarina Raminhos decidiu brindar os seus seguidores com uma publicação especial. A mulher do humorista António Raminhos recuou no tempo e partilhou com os internautas uma fotografia da infância, mais precisamente da altura em que era bebé.

"Descobri que o meu parque em bebé era feito de grades de garrafas do café dos meus avós. Acho que isto pode explicar umas quantas coisas", escreveu a blogger na legenda da imagem, em tom de brincadeira, referindo-se ao espaço em que se encontrava.

Em duas horas, a publicação conquistou mais 1,3 mil 'gostos'.

