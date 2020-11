Reprodução Instagram, DR

Miguel Cristovinho já encontra recuperado da Covid-19, conforme o próprio fez saber na sua página de Instagram. Livre do novo coronavírus, o vocalista dos D.A.M.A. pôde, desta forma, finalmente reencontrar o filho, Mateus, de dois anos.

"Duas semanas depois, tive alta médica!", começou por escrever o músico, na legenda de uma imagem, na qual surge a passear com o menino, fruto do relacionamento terminado com Mia Rose.

Reprodução Instagram, DR

"Obrigado, à malta do centro de saúde de Alvalade, que me ligou com frequência, para saber do meu estado, e a todos vocês que me iam enviando mensagens com boas energias. Estamos de volta", completou.

Recorde-se que Miguel Cristovinho encontrava-se a cumprir isolamento profilático, depois de ter testado positivo à Covid-19, assim como os restantes colegas de banda, Miguel Coimbra e Kasha, também já recuperados.