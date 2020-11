Instagram

Diogo Infante decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O ator recuou no tempo e partilhou com os internautas uma fotografia de há 24 anos, como forma de celebrar o Dia Mundial do Cinema, que se assinala esta quinta-feira, 5 de novembro.

"Hoje, no Dia Mundial do Cinema, relembro, ‘Mortinho por Chegar a Casa’, um filme de 1996, dirigido por Carlos Da Silva e George Sluizer", escreveu o ator na legenda da imagem, que pode ver mais abaixo.

Recorda-se de Diogo Infante nessa altura?

Reprodução Instagram, DR