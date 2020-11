Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro é uma mulher apaixonada pela família e faz questão de o demonstrar nas redes sociais. Ainda esta quinta-feira, 5 de novembro, a atriz partilhou com os seus seguidores nas redes sociais uma fotografia enternecedora do companheiro, Miguel Mouzinho, com das filhas gémeas de ambos.

"Aquela poderosa sesta básica. Migue Mouzinho, o super pai", escreveu, orgulhosa.

Recorde-se que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão juntos há nove anos. Em julho deste ano, deram as boas-vindas às primeiras filhas, Alba e Júlia.

