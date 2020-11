Depois de perder o bebé, Chrissy Teigen prestou uma sentida homenagem com uma tatuagem, mas os seus amigos também quiseram fazer algo especial em memória do pequeno Jack, que morreu durante a gravidez.

"Ok, eu tentei escrever isto 4 vezes, mas as lágrimas eram demais. Lá vamos nós de novo, com o meu coração cheio de calor e felicidade", escreveu na legenda do vídeo que pode ver acima.

A modelo explica na sua conta de Instagram que a sua amiga Kimmie Kyees e outras amigas juntaram-se e doaram meio litro de sangue igualando os sete litros que a mulher de John Legend recebeu no hospital.

"Estou impressionada com o nosso círculo de amigos", afirmou. "Conheço-te há tantos anos. Conheces cada história, ouves cada reclamação da vida, és incrível no que fazes, mas a forma como tratas os meus filhos e a minha família é sempre apreciada. Fazer algo assim para o bebé Jack é apenas ... sei lá. Lindo", rematou.