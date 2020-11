Instagram

Dois meses e meio depois da morte da irmã mais nova, Sara Norte tenta aos poucos regressar à rotina. Num longo texto deixado nas redes sociais, a atriz desabafou sobre os últimos meses difíceis da sua vida e revelou ter nova uma ocupação profissional, onde se sente "rodeada de amor".

"Há cerca de dois meses e meio o meu Mundo desabou e eu que sempre me considerei uma mulher forte, senti que não iria conseguir ultrapassar esta dor e recuperar a vontade e a força de viver", começou por escrever.

"A dor continua cá e acho que vou ter que aprender a viver com ela e pouco a pouco fui retomando as minhas rotinas mas sentia que precisava ocupar o meu tempo e voltar a sentir-me útil. O vírus tal como a muitas pessoas também me trocou as voltas a nível profissional e apesar de ter estado a gravar em agosto, outros trabalhos foram adiados", prosseguiu.

"Para mim o trabalhar sempre foi terapêutico, então fui à procura de um trabalho fora da minha área. Neste momento estou a trabalhar como assistente operacional numa escola básica onde assisto uma turma da Pré (meninos com 4/5 anos)e a verdade é que me tem feito muito bem. Aliás acho extremamente importante sair da "redoma de vidro" (tanto a nível pessoal, como para a minha profissão de atriz) para conhecermos pessoas novas, novas realidades e darmos valor ao que realmente interessa", destacou.

Reprodução Instagram, DR

"Tenho estado rodeada de amor destas meninas e meninos e das minhas colegas que me receberam de forma extraordinária. Sou atriz e é aquilo que mais amo fazer, mas temos que nos adaptar às voltas que a vida dá porque uma coisa que aprendi é que não vale a pena fazer planos a longo prazo. E claro, continuo a ser uma mulher de esperança e fé e eu sei que as coisas, mais tarde ou mais cedo, se vão endireitar. Até lá vou continuar a ser feliz aqui", completou.

Recorde-se que a Beatriz lutava contra uma leucemia há dois anos.