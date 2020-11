Instagram

“Numa circunstância normal haveria festa, abraços e quem sabe até, um pé́ de dança. Este ano não dá... mas no amor não se altera uma vírgula. Parabéns meu querido e adorado pai. 71! ❤️”, escreveu Rita Ferro Rodrigues no Instagram, na legenda de uma fotografia onde está a dançar com o pai, Eduardo Ferro Rodrigues.

As festividades ficam adiadas para uma altura em que o número de infetados pelo novo coronavírus continua a aumentar diariamente.