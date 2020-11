Reprodução Instagram, DR

Reconhece este ator da SIC? Pois, é trata-se de Tiago Aldeia, o Ismael de Nazaré. O ator, de 34 anos, decidiu recuar no tempo e partilhar com os seus seguidores nas redes sociais uma fotografia da sua infância.

"Encontrei esta foto, que retrata uma grande interpretação minha...a fingir que estava a dormir no banco de trás, no terceiro ato de uma birra. Que tal?", escreveu, na legenda da imagem, em tom de brincadeira.

Entretanto, entre os comentários à publicação, multiplicaram-se as reações dos internautas. “Performance artística no sangue desde miúdo e explica muita coisa"; "Tão querido" ou "Tão fofo”, escreveram alguns dos seguidores do ator.

Reprodução Instagra, DR