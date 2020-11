Jaden Smith está envolvido em polémica depois de estar presente na festa de Kendall Jenner, que está a ser arrasada por organizar um evento durante a pandemia do novo coronavírus. Porém, não é a sua presença que está a chocar os internautas, é a fantasia de Halloween escolhida.

Num dos vídeos da festa partilhados nas redes sociais pode-se ver o filho de Will Smith a usar uma máscara de oxigénio. Ao lado do jovem de 22 anos pode-se ver ainda Justin Bieber e Harry Hudson, que não estão claramente a cumprir com o distanciamento social.

"Há algo tão desumano em Jaden Smith a usar uma máscara de oxigénio como fantasia", escreveu um internauta no Twitter. "Porque é que ninguém está a criticar Jaden Smith por ser um idiota absoluto pensando que usar uma máscara de oxigénio como fantasia seria fofo?", questionou outro. Existem ainda alguns fãs que ficaram preocupados por pensarem que o cantor estava doente.

Aparentemente, Jaden decidiu esclarecer os fãs ao publicar uma imagem da personagem de John David Washington, no filme 'Tenet', explicando que se baseou nisso e não estava a gozar com a atual pandemia. Ainda assim, os seguidores continuam a achar que o ator foi longe demais.