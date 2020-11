Reprodução Instagram, DR

Os últimos dias não têm sido fáceis para Diogo Clemente. O músico foi submetido a uma operação à cervical e encontra-se agora em fase de recuperação.

Desta forma, o ex-companheiro de Carolina Deslandes decidiu usar as redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido no pós-operatório.

"Saí para almoçar fora. Sentei-me numa janela e fui recebendo amor aos bocadinhos", começou por escrever.

"Até me cantaram, e bem. Mas senti de facto que estas palmas são para todas as pessoas que me dão boa energia e acima de tudo os meus amigos e família que acompanham estes dias. Com o coração quente tudo se ergue. Melhor todos os dias", completou.

Recorde-se que o músico e Carolina Deslandes anunciaram recentemente a separação. O ex-casal tem três filhos em comum: Benjamim, Santiago e Guilherme.