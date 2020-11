1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Luís Esparteiro é um avô orgulhoso e fez questão de partilhar várias fotografias ternurentas dos seus netos com os seus seguidores nas redes sociais. “Coisas boas do avô”, escreveu o ator na legenda de três fotografias que estão a fazer as delícias dos seus fãs.

“Não aguento ❤️”, “Que amores ❤️”, “Aiii que maravilha ♥️” ou “Ai, tão bom! 😍”, lê-se entre muitos outros comentários.

Quem também não resistiu a comentar a fotografia foi Vanda Correia, a mulher do ator, que escreveu: “Amor infinito ❤️”.

De referir que o ator tem quatro filhos: Guilherme e Constança, fruto do anterior relacionamento, e Luís e Teresa, nascidos do atual casamento com Vanda Correia. Em dezembro do ano passado, a família deu as boas-vindas à primeira neta do artista, Margarida, filha do seu filho Guilherme. Em agosto nasceu Bernardo, filho de Constança.