Instagram

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristiano, de dez anos, sempre foi muito ligado à família do pai, especialmente até á mudança par Turim, Itália. Isto porque enquanto o craque viveu em Madrid, Espanha, as visitas eram mais frequentes.

Ainda assim, todos continuam a manter uma relação próxima, com visitas regulares, e o menino aproveita sempre as interrupções letivas para desfrutar de dias de férias na Madeira. E é precisamente aí que passa mais tempo com a avó, Dolores Aveiro, e a tia Elma. Esta última dedicou uma mensagem especial ao sobrinho este domingo, dia 1.

“Estas saudades matam-me 😔 Quando falo com ele e ele me diz que tem saudades e que me ama muito. Assim meu coração não aguenta. Logo, logo vou estar contigo amor da tia. Amo-te muito, muito ❤️”, escreveu na legenda de uma fotografia onde os dois surgem a bordo de um barco.