Reprodução Instagram, DR

Foi quase há quatro meses que Débora Monteiro deu as boas-vindas às primeiras filhas, as gémeas, Júlia e Alba. Já na novela Terra Brava, da SIC, a atriz dá vida a uma mãe de duas jovens, interpretadas por Bruna Quintas e Vera Moura.

Desta forma, Débora Monteiro decidiu juntar as 'filhas' da ficção e as filhas "de sangue" num retrato único, provando ser uma mãe orgulhosa.

"Sem filtros... As filhas que a ficção me deu e as minhas filhas de sangue. Partilhei a minha história com a Bruna Quintas e com Vera Moura e tudo acontece por algum motivo", começou por escrever na legenda da publicação partilhada na sua página de Instagram.

Reprodução Instagram, DR

"Já repararam que as gémeas são diferentes? Uma de olhos claros e outra mais morena? Digo que são assim porque são parecidas com as manas mais velhas", salientou.

Por fim, Débora Monteiro destacou ainda a recente entrevista de Bruna Quintas no programa Alta Definição. "Vi a Bruna no Alta definição e tenho tanto orgulho... Aiii o meu coração não aguenta. Vera e Bruna eu adoro-vos. E desculpem a lamechice, mas mãe é mãe", rematou.