Reprodução Instagram, DR

Depois de ter recuperado da Covid-19 e regressado aos relvados, Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia da namorada, Georgina Rodríguez, com os filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Na imagem, a modelo espanhola e as crianças estão sentadas num iate... e com sorrisos de orelha a orelha. Na legenda, o jogador português colocou apenas emojis com corações.

>> Georgina Rodríguez mostra apoio a Cristiano Ronaldo no regresso aos relvados

Quem não ficou indiferente à publicação do jogador foram os fãs. "Família acima de tudo", escreveu um internauta. "Melhor fotografia", afirmou outro. Katia Aveiro também não resistiu em comentar: "Meus amores ...tantas saudades".