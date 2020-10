Instagram

Lua, a filha de José Raposo e Sara Barradas, tem um ano e meio, mas ainda nunca vimos nenhuma fotografia onde se veja nitidamente e por completo o seu rosto. Trata-se de uma opção do casal para preservar a privacidade da menina, mas no dia em que deu os parabéns a um dos seus filhos mais velhos, o ator acabou por dar algumas pistas que se desconheciam.

“PARABÉNS meu filhote tão lindo! Estarei a repetir-me quando falo das saudades que tenho de beijar o meu ‘chinês’ e apertá-lo nos braços, mas vou matando-as quando o faço com a Lua, que está tão parecida com o mano RICARDO nesta idade...! O Ricardo faz 28 anos, e eu amo-o até à exaustão! Choro quando o vejo, choro quando penso nele, só porque o amo muito... Um beijo do pai mais orgulhoso do Universo, por ser pai do lindo ser humano que és! ❤️”, escreveu José Raposo no Instagram, na legenda de uma fotografia de Ricardo, que também é ator e recentemente integrou o elenco de Golpe de Sorte ao lado do pai e da mãe, Maria João Abreu.