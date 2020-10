Instagram

Numa altura em que todos se encontram em isolamento profilático depois de terem testado positivo à Covid-19, os D.A.M.A acabam de lançar Sozinhos à Chuva, o seu quarto álbum, no qual contam com participações de outros artistas, como Carolina Deslandes, Nelson Freitas e Bárbara Bandeira.

Ora esta última tem uma ligação ainda mais especial à banda, uma vez que namora com Francisco Maria Pereira, mais conhecido por Kasha. E agora que vê a sua cara-metade a alcançar um objetivo tão aguardado a nível profissional, num ano em que os artistas têm tido a vida muito dificultada por causa da pandemia e dos espetáculos cancelados, a jovem cantora deixou-lhe uma bonita mensagem nas redes sociais.

“Conheci-te no início desta viagem e dou por mim aqui, exatamente quando ela acaba.

No dia em que essa viagem deixa de ser só tua e passa a ser de todos os que a quiserem fazer também. Cada história que contaste, viveste. Cada palavra que disseste, sentiste. E cada verso que cantaste, escreveste. Não há nada mais lindo no mundo do que ver o teu talento espelhado em coisas lindas que fazes e te orgulhas tanto. Se os outros gostam ou não? É o que é”, começou por escrever Bárbara Bandeira no Instagram, na legenda de uma fotografia que revela a cumplicidade existente entre os dois músicos.

“Para mim, ver-te feliz com este álbum e toda a bagagem que ele traz atrás inspira-me.

Não sei se te digo isto muitas vezes ou se às vezes até te esqueces, mas um dia eu quero ser como tu. (E olha que já faltou mais). És a pessoa mais bonita que alguma vez conheci e mereces nada mais que tudo. Esta fase encerra-se agora e com ela tanta coisa que já te deixou sozinho à chuva, mas sozinho é algo que nunca mais vais precisar de estar.

Amo-te. Tenho tanto, mas tanto orgulho em ti”, completou.

