Rui Unas decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quinta-feira, 29 de outubro, o humorista partilhou um divertido vídeo em que se mostra na companhia dos filhos, André e Rafael, durante uma viagem de automóvel.

"Somos uma família normal", escreveu Rui Unas, referindo-se ao momento de brincadeira entre pai e filhos.

Recorde-se que André e Rafael são fruto do casamento do humorista com Hanna.