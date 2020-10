Instagram

“Onde tiveres sei que estás feliz pelo neto que criaste, deste me os teus princípios a tua honestidade e dedicação familiar... Sempre me disseste que idade não é maturidade, e eu hoje lembro me disso… Obrigado minha rainha, obrigado. O céu hoje está em festa por ti 😍😍😍”, escreveu Leandro no Instagram, na legenda de uma fotografia da sua infância.

Apesar da má qualidade da imagem, percebe-se que a é a matriarca da família rodeada pelos netos. Ora veja:

