Tiago Caramujo

José Carlos Pereira e Inês de Góis encontram-se a viver uma das fases mais felizes da sua relação. O casal prepara-se dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum e está radiante.

Entretanto, esta quinta-feira, 29 de outubro, o ator decidiu partilhar com os seus seguidores com um vídeo da namorada onde esta exibe com orgulho a barriga de grávida já bem proeminente, conforme pode ver mais abaixo.

Recorde-se que José Carlos Pereira prepara-se para experienciar a paternidade pela segunda vez. O ator já é pai de Salvador, de três anos, nascido de uma anterior relação com a empresária Liliana Aguiar.