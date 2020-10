Reprodução Instagram, DR

Depois de Vitor Kley ter passado uma temporada em Portugal ao lado de Carolina Loureiro, chegou a vez da atriz cruzar o Atlântico, juntamente com o namorado. No início do mês, o casal rumou até ao Brasil e agora é protagonista da mais recente edição da revista CARAS Brasil, conforme a jovem fez saber nas redes sociais.

Naquela que é primeira produção da atriz e do músico juntos, o casal abriu e o coração e falou sobre a história de amor "sem fronteiras" que tem sido vivida entre dois países.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que os rumores de romance entre Carolina Loureiro e Vitor Kley surgiram em outubro do ano passado, quando ambos marcaram presença no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro. A confirmação do namoro viria a acontecer cerca de dois meses depois através de um publicação da protagonista de Nazaré nas redes sociais.

Já este ano, a atriz e o cantor chegaram a estar separados durante cinco meses, devido à pandemia de Covid-19. O reencontro aconteceu no início do mês de agosto e, desde então, o casal nunca mais se largou.