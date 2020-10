Amanda Kloots decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quarta-feira, 28 de outubro, a viúva do ator Nick Cordero partilhou um vídeo enternecedor do filho, o pequeno Elvis Eduardo, a dar os seus primeiros passos de sapateado.

"A primeira vez no sapateado e ele imita um ritmo! Não podia estar mais orgulhosa do meu filho", escreveu Amanda Kloots na legenda do vídeo, que conquistou, imediatamente, inúmeros elogios por parte dos internautas.

Recorde-se que Nick Cordero destacou-se, sobretudo, pelos seus papeis no teatro da Broadway. O ator morreu no início de julho, aos 41 anos, devido a complicações associadas à Covid-19, após um período de internamento de três meses e amputação de uma das pernas.

