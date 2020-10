1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Marco Costa enfrentou um grande desafio nos últimos dias. O pasteleiro recebeu uma encomenda para a qual teve de fazer mais de uma centena de bolos em tempo recorde. Determinado, conseguiu cumprir os prazos e quis partilhar isso com os seus seguidores nas redes sociais.

“Muitas das vezes existe a tendência de apenas reconhecer quem dá a cara… Eu gosto quando me elogiam, mas a verdade é que sem a minha equipa não conseguiria chegar onde cheguei! Ontem, recebi uma encomenda de 140 bolos em forma de abóbora. Tudo ok, não tivesse apenas um dia para os fazer”, começou por explicar no Instagram.

“Tenho muita sorte de ser um trabalhador nato, mas tenho ainda mais sorte pela equipa que tenho, que não me deixa sozinho! Nesta foto, estão apenas dois colegas da família ‘Receitas Com Segredo’, mas todos eles são importantes e essenciais para sermos ou pelo menos tentarmos ser os melhores! Este post é para vocês! Obrigado a todos, equipa”, completou.

Mas aquela que poderia ser apenas uma publicação de reconhecimento do esforço do ex-marido de Vanessa Martins acabou por dar origem a uma onda de críticas. Isto porque nas imagens, os colaboradores do pasteleiro estão a usar máscara e ele não. Marco Costa não hesitou e rapidamente reagiu a estes comentários negativos. “Vou meter a máscara para tirar uma fotografia no meio da minha equipa que trabalha comigo diariamente? Eles trabalham com máscara, está um numa ponta e outro noutra. Para tirar uma fotografia para o meu perfil, para o meu Instagram, tenho de tirar uma fotografia de máscara?”, questionou na mesma rede social, mas desta vez nas Stories. “Pessoal, ganhem juízo. Não sou eu que ando a passar a Covid-19. Se toda a gente fizesse como eu, de certeza que não havia tantos casos”, rematou.

