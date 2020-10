São cada vez mais celebridades a fazerem comunicados nas redes sociais referindo que estiveram em contacto com pessoas infectadas com Covid-19. A propósito dessa situação, António Raminhos também afirmou que "ficou positivo", mas não do que está a pensar.

Esta quinta-feira, dia 29 de outubro, o humorista publicou um vídeo a brincar com o assunto. "Estive em contacto com uma pessoa positiva e como é que seu sei que ela estava positiva? Porque animou-me o dia", começou por dizer. O objetivo do comediante é "voltar a usar as palavras boas para coisas boas".

"Estava-me a sentir uma bosta e ela veio ter comigo e disse-me que por cada coisa má que nos acontece, há duas ou três que nos trouxeram até este momento", contou.

"Temos que valorizar mais aquilo que já conquistamos por muito difícil que seja. E pronto, fiquei positivo", disse ainda, garantindo não estar a gozar com as pessoas que têm o novo coronavírus. "Quem achar que eu estou a gozar com as pessoas que têm Covid essa pessoa nunca irá ser positiva, porque isto é ironia", rematou.