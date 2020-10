Reprodução Instagram, DR

Desde de outubro do ano passado que circulavam rumores de que Adele estaria a viver um romance com rapper Skepta, ex-namorado de Naomi Campbell. Entretanto, esta quinta-feira, 28 de outubro, e depois da imprensa internacional ter confirmado o namoro, a artista usou as redes sociais para desmentir a existência de uma relação amorosa.

A cantora britânica partilhou uma fotografia sua, recordando a participação no programa Saturday Night Live, no último sábado, dia 24, através de um texto onde fez diversos agradecimentos e desejou boa sorte aos norte-americanos para as eleições presidenciais do próximo dia 3 de novembro.

No final do texto, Adele deixou uma frase, dando a entender que está solteira. “Agora vou voltar para a minha caverna, para ser a dona (solteira) de gatos que sou sempre. Até para o ano!”, pode ler-se.

Recorde-se que a última relação conhecida de Adele foi com o empresário Simon Konecki, com quem tem um filho, Angelo, de sete anos. O ex-casal esteve casado durante sete anos, tendo anunciado o divórcio em maio do ano passado.