Daniela Ruah é uma mãe orgulhosa e faz questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais momentos vividos com os filhos, River Isaac, de seis anos, e Sierra Esther, de quatro, fruto do seu casamento com o duplo norte-americano David Paul Olsen.

A mais recente fotografia das crianças publicada pela atriz, de 36 anos, nas suas redes sociais, com a legenda “os meus doces” está a deixar os seus fãs encantados. “A Sierra está cada vez mais parecida contigo”, “Espera, o quê? Estão enormes. Que idade já têm?” ou “Tão lindos e que crescidos!”, pode ler-se entre muitos outro comentários.