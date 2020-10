Instagram

Ruben Rua anunciou esta quarta-feira, dia 28, que se encontra em casa, em isolamento profilático, depois de ter contactado com uma pessoa que testou positivo à Covid-19.

“Estou em casa e assim ficarei nos próximos 10 dias. Ontem à noite fui informado que no dia de ontem, em contexto profissional, tive em contacto direto com uma pessoa que acusou positivo à Covid-19. Soubemos o resultado ontem ao final do dia e eu fui imediatamente informado e vim diretamente para casa”, começou por anunciar nas Stories do Instagram.

“Por uma questão de segurança, e seguindo aquilo que são as diretrizes da própria DGS (Direção Geral de Saúde) ficarei neste isolamento nos próximos 10 dias para garantir que não vou colocar ninguém em risco”, completou, antes de anunciar que fará o teste na próxima semana.