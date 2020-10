A revelação foi feita no novo trailer de 'Keeping Up with the Kardashians' onde se pode ver que Kloé Kardashian ficou em quarentena porque os sintomas eram graves.

Os sintomas era tão preocupantes que Kris Jenner ligou para todos os médicos em que conseguiu pensar para obter ajuda. "Foi muito mau durante alguns dias", explicou Khloé no vídeo. A 'socialite' disse que estava a vomitar, a tremer e teve ondas de calor e de frio. Além disso, sofreu também com dores de cabeça terríveis e o peito ardia muito quando tossia.

Kim Kardashian explica a certo momento que estavam à espera do resultado do teste. "O meu instinto diz-me que sim, só porque ela está muito doente. E isso assusta-me porque posso dizer que ela agora está a ficar com medo e está muito nervosa com isso", disse Kim. Entretanto, o resultado veio positivo.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Kim se deparou com o novo coronavírus. Em julho, Kanye West revelou durante uma entrevista à Forbes que contraiu o vírus e teve sintomas semelhantes aos de Khloé. Entretanto, Kim contou que durante todo esse tempo teve que cuidar do marido e foi uma experiência assustadora.

No entanto, parece que Kloé Kardashian está de volta depois de ter participado no aniversário extravagante da irmã numa ilha particular.