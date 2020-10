Na passada segunda-feira, dia 26, Inês Aires Pereira celebrou o primeiro ano de aniversário da filha, Alice. Na mesma semana, a atriz partilhou nas redes sociais imagens hilariantes da bebé.

No vídeo que pode ver acima, a mãe da atriz surge com a bebé colo com uma peruca e Inês Aires Pereira mal consegue conter o riso, ora espreite!

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

No mesmo dia do aniversário, atriz mostrou imagens únicas das primeiras horas de vida da filha "Fazer as pazes com o meu parto foi um processo que já comecei há algum tempo. O dia ainda agora começou e sinto que já subi uns degraus ao encontro dessa paz. Ontem comecei a reviver o dia do parto. Dei por mim a meio do espectáculo a pensar: 'agora há um ano já estava a encolher-me pelos cantos da casa como um animal'. Hoje acordo e penso: 'já nasceu!', começou por escrever. LEIA AQUI, o resto do testemunho.