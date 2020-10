Reprodução Instagram, DR

Gonçalo Diniz é um homem apaixonado e faz questão de o mostrar nas redes sociais. Esta quarta-feira, 28 de outubro, o ator partilhou um vídeo com os seus seguidores onde se declarou à companheira, Sofia Cerveira.

"Grande amor... olha a música", começou por dizer enquanto ouvia o tema Savage Love no interior do seu carro.

"Estamos cá sempre para ti. Eu, a Vitória [filha do casal] e tu somos um. Três em um, porque três pauzinhos é difícil de quebrar. Um facilmente se quebra. Coração gigante para ti, grande mulher, grande guerreira, a dona da casa. Amo-te", completou.

Recorde-se que Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz estão noivos desde janeiro de 2018. O ator e apresentadora apaixonaram-se durante as gravações da novela Mar Salgado, em 2015, e estão juntos desde então. Em 2016, deram as boas-vindas à primeira filha, a pequena Vitória.

Veja no vídeo abaixo o momento em que Sofia Cerveira foi surpreendida com anel de noivado no programa de Júlia Pinheiro: