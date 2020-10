Instagram

César Mourão adotou um novo look que parece ser bem radical e está a aguçar a curiosidade dos seus seguidores. Primeiro, o apresentador do programa Terra Nossa, da SIC, mostrou-se no cabeleireiro a pintar o cabelo e pediu aos seus fãs que não fizessem comentários, o que se revelou impossível. Saiba mais aqui!

Agora, César Mourão recorreu ao Instagram para publicar uma imagem onde surge de boné, mas é possível ver que tem o cabelo loiro. A fotografia está a deixar os internautas intrigados. “Ui. O que se passa aí por baixo?”, “Ai mulher, mal posso esperar”, “Ai que ela está loira” ou “Medo”, pode ler-se entre muitos outros comentários.

Para ver o resultado final parece que ainda vamos ter de aguardar…

