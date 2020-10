1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

A família de David Bisbal e Rosanna Zanetti acaba de aumentar. No último domingo, 25 de outubro, o casal deu as boas-vindas à segunda filha em comum, a pequena Bianca. Uma novidade que o cantar espanhol fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

>> DAVID BISBAL E ROSANNA ZANETTI CASAM-SE EM SEGREDO

"Estamos muito felizes e emocionados com a nossa pequena. Tanto a Rosanna como a nossa pequena Bianca estão bem. Obrigada a todos pelo carinho", escreveu o artista na sua página de Instagram, onde partilhou as primeiras imagens da menina.

Recorde-se que David Bisbal e Rossana Zanetti são também pais de Matteo, de um ano e meio. O músico é ainda pai de Ella, fruto de uma relação anterior.