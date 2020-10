Reprodução Instagram, DR

Ana Brito e Cunha decidiu desfrutar de um passeio à beira-mar na companhia do marido, Afonso Coruche, e o do filho de ambos, o pequeno Afonso, de três anos. Um momento especial a três que a atriz decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

"Estes somos nós", escreveu a artista em forma de hastag na legenda da imagem que junta mãe, pai e filho.

Recorde-se que Ana Brito e Cunha e Afonso Coruche estão casados desde maio de 2016.

Reprodução Instagram, DR