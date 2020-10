Instagram

João Reis e Catarina Furtado têm sempre o máximo cuidado para manter a sua vida privada longe dos olhares indiscretos e isso passa muito por proteger a identidade dos filhos: Maria Beatriz, de 14 anos, e João Maria, de 13.

Instagram

Contudo, esta terça-feira, 27 de outubro, data em que o filho mais novo completou mais um ano de vida, o ator de Terra Brava partilhou uma fotografia nas redes sociais e escreveu: “Meu querido João Maria, não te escondas, que hoje é o teu dia! Parabéns!! 🎈Amo-te muito!!♥️”.

De referir que João Reis tem mais dois filhos – Maria, de 23 anos, e Francisco, de 18 – nascidos de anteriores relações.

Também Catarina Furtado assinalou esta data importante no Instagram e escolheu este dia para partilhar uma história especial especial. “Hoje o meu filho, João Maria faz anos. ❤️13. Agarrou a sua adolescência com os seus direitos em sintonia com as suas hormonas:) E tem consciência de como estranhamente, ter uma casa, escola, acesso a saúde, comida e muitos mais direitos não existencialistas, é um luxo comparando com a realidade de milhares de pessoas. Apesar da pandemia que estamos a viver onde a liberdade está muito ameaçada, os pais do João podem oferecer-lhe o melhor para o seu crescimento, o que é, de uma maneira geral, o que todos os pais desejam. No campo de refugiados de Mória, ilha de Lesbos, na Grécia, conheci um menino que hoje também faz 13 anos. Não paro de pensar nele. Parabéns Amir! Recebe um abraço do João!”, escreveu.