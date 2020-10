SAUL LOEB

A teoria não é nova, mas esta semana os rumores aumentaram devida a uma fotografia 'suspeita' onde Melania Trump parece um pouco diferente. De acordo com os internautas, a esposa de Donald Trump tem uma dupla.

A hashtag #FakeMelania (Falsa Melania, em português) virou tendência nas redes sociais com várias pessoas a examinarem de perto a fotografia do presidente dos Estados Unidos e da primeira-dama a embarcar no avião que os levaria para o debate presidencial em Nashville, tendo sido essa a primeira aparição pública juntos depois de contraírem o novo coronavírus.

Melania surge a sorrir enquanto usa uns óculos escuros. Alguns apontaram que o seu sorriso estava extremamente diferente do habitual, assim como os dentes. "A única coisa que vou sentir falta desta administração é que eles troquem novas Melanias e apenas finjam que não vamos reparar como uma criança de 4 anos", escreveu o produtor de cinema Zack Bornstein.

"Eu nunca acreditei nas conspirações #FakeMelania, mas pode-se dizer 100% que não é ela porque está a olhar com carinho para uma árvore de Natal”, acrescentou mais tarde fazendo referência a uma história em que Melania supostamente odeia ter que decorar a Casa Branca no Natal.

Os internautas estão obcecados com a ideia de que mulheres diferentes estão a substituir a esposa do presidente americano desde que os rumores se tornaram virais em 2017, isto porque muitos afirmam que Melania não gosta de acompanhá-lo neste tipo de viagens.

No passado, o próprio Trump já falou sobre a teoria da conspiração dizendo ser "notícias falsas". Será?