O filho de Benedita Pereira completou mais um mês de vida e a atriz assinalou a data partilhando uma fotografia encantadora nas redes sociais. “8 meses e 1 dia de Sr. Álvaro”, lê-se na legenda.

A imagem está a conquistar os seguidores da artista, que se desfizeram em elogios. “Fofoooooo”, escreveu a também atriz Daniela Ruah. “Que amor”, “Que coisinha mais fofa” ou “Um verdadeiro doce”, pode ler-se nos comentários.

Recorde-se que Álvaro é fruto do casamento de Benedita Pereira com o designer gráfico Francisco Roldão Cruz. Os dois trocaram alianças em julho de 2018, numa cerimónia discreta no Algarve, longe de todos os olhares indiscretos.