Depois de um casamento de sonho com Pedro Melo Guerra, Catarina Gouveia viajou até às Maldivas. Depois do resultado negativo à Covid-19, a atriz da SIC tem partilhado as suas aventuras na lua-de-mel paradisíaca, mas desta vez surgiu um pequeno percalço.

“Não caí de bicicleta! Só acordei e fui par ao escorrega com a maré baixa. Fiz uns cortes num coral. O marido fez-me o curativo”, explicou a atriz mostrando a imagem da lesão.

Reprodução Instagram, DR

O casal tem estado num resort de luxo onde uma semana de estadia ultrapassa facilmente os 25 mil euros. Catarina Gouveia tem aproveitado para andar de bicicleta, fazer mergulho e paddle.

