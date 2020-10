Europa Press Entertainment

Depois de uma temporada em Portugal, Katia Aveiro está de regresso ao Brasil e foi durante essa viagem que pediu a ajuda de um bagageiro, que trabalha de forma independente no aeroporto em Guarulhos.

"E estes senhores que trabalham de forma independente no aeroporto de Guarulhos. Somos obrigados a recolher a nossa bagagem mesmo em conexão para voltar a colocar no porão para o destino final (doméstico no caso já) e eles caiem do céu para nos ajudar com o carregamento de um lado para o outro", começou por explicar. "Imaginem eu com duas crianças e oito malas. Sem essa ajuda... O meu agradecimento profundo", disse.

A irmã de Cristiano Ronaldo decidiu então dar dinheiro ao senhor da fotografia abaixo em forma de agradecimento. "Eu preocupada que não tinha reais para agradecer... perguntei se podia ser em euros. Os olhos brilharam e notei que fiz a diferença em algo na vida deste senhor. Ele também fez na minha... Acreditem", relembrou.

"Vivem do que os passageiros lhes dão. Por mais pessoas que lutam mesmo nas dificuldades e com esperança que depois de um dia de trabalho irão cruzar com pessoas que lhes dêem reconhecimento e lhe ajudem neste momento de pandemia mundial. Gosto destas histórias", concluiu.

