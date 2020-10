Esta quinta-feira passada, 22, Dolores Aveiro partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surgia com a máscara. A matriarca da família Aveiro posou para a câmera com a máscara mal colocada e foi alertada pelos seus seguidores.

Na imagem em causa, que pode ver abaixo, a mãe de Cristiano Ronaldo não protege o nariz e vias respiratórias com a máscara, acabando por estar assim com a maior parte do resto destapado.

"Então e o nariz? Fora da máscara, dona Dolores?", "Cuidado, a máscara tem de cobrir o nariz» eram algumas delas", "Cuidado, ainda apanha o vírus pelo nariz", foram alguns dos reparos dos seus mais de 2,2 milhões de seguidores.

Dolores Aveiro acabou por eliminar a imagem e colocou outra, que pode ver acima, minutos depois, onde surge já sem máscara e de óculos de sol.