Marisa Liz completou 38 anos de vida esta quinta-feira, 22 de outubro. Uma data, que Aurea, amiga e colega da vocalista dos Amor Electro, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem especial.

"Hoje o dia é delaaaaa! Parabéns amiga, foste um dos presentes mais bonitos que recebi nesta vida Eu gosto de ti", escreveu.

Recorde-se que Marisa Liz e Aurea iniciaram uma forte relação de amizade no programa The Voice Portugal, em 2014, onde permanecem até hoje como juradas.

Em 2019, as duas cantoras lançaram em conjunto o álbum Elas e a ligação entre as duas artistas chegou mesmo a levantar rumores de um possível romance, depois de ambas terem anunciado o fim das respetivas relações no mesmo dia.