João Maria Catarino

Em isolamento profilático depois de ter testado positivo ao novo coronavírus durante o estágio com a Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo decidiu apostar num novo visual e rapou o cabelo (VEJA AQUI), deixando os seus seguidores nas redes sociais surpreendidos.

Instagram

Quem não resistiu a fazer uma piada com o novo look do internacional português foi o apresentador de televisão e radialista Vasco Palmeirim. “Falso alarme, malta. Afinal o Cristiano teve foi piolhos”, brincou no Instagram. “Acabei de ter essa conversa. Era piolhos ou caspa”, completou Joana Azevedo, sua colega na Rádio Comercial.