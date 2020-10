RUI VALIDO

Esta terça-feira, 20 de outubro, foi um dia especial para Bruno Fernandes. O participante da segunda temporada de Casados à Primeira Vista celebrou mais um aniversário. Uma data que a mulher, Tatiana Oliveira, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma dedicatória especial.

Hoje o maridão faz anos!



Parabéns, Bruno. Que essa tua luz continue a brilhar para sempre, pode ler-se.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o casal, que trocou alianças no programa da SIC, voltou a casar no passado dia 8 de outubro, numa cerimónia que decorreu em Vila do Conde. O comercial e a enfermeira chegaram mesmo a seguir caminhos separados após o fim de Casados à Primeira Vista, tendo oficializado o divórcio em janeiro deste ano. Porém, meses depois, ambos decidiram dar uma nova oportunidade ao amor e hoje são novamente marido e mulher.