Reprodução Instagram, DR

Diana Chaves decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz e apresentadora recuou no tempo e partilhou com os fãs uma enternecedora fotografia com a filha, Pilar, em bebé.

"Ai que saudades", escreveu o rosto da SIC na legenda da imagem que espelha um momento de ternura entre mãe e filha.

Entretanto, entre os comentários à publicação, destacou-se a reação de Dânia Neto que sugeriu à apresentadora de Casa Feliz: "Tens de ter mais um bebé para matar a saudade". Ao que Diana Chaves respondeu: "Pois é".

Recorde-se que Pilar, atualmente com oito anos, é fruto do relacionamento de Diana Chaves com César Peixoto. O ex-futebolista é ainda pai de Rodrigo, de 13 anos, fruto do anterior relacionamento com Isabel Figueira.