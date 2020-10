Instagram

“Parabéns a um dos Homens mais importantes da minha vida, o meu irmão mais novo, o que sempre está lá para mim, segurava-te no meu colo para andarmos de skate, agora sou eu que tenho de me esticar ou por um salto para te dar um beijo. Lembro como se fosse hoje o dia em que nasceste, miúdo da minha vida. Já sei que odeias fotografias e esta, mas pronto, eu Amo-te. Obrigada aos meus Pais por este irmão tão meu. Para sempre”, escreveu Oceana Basílio no Instagram, na legenda de uma fotografia que está a deixar os seus fãs encantados.