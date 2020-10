1 / 8 Reprodução Instagram, DR 2 / 8 Reprodução Instagram, DR 3 / 8 Reprodução Instagram, DR 4 / 8 Reprodução Instagram, DR 5 / 8 Reprodução Instagram, DR 6 / 8 Reprodução Instagram, DR 7 / 8 Reprodução Instagram, DR 8 / 8 Reprodução Instagram, DR

O último fim de semana foi especial para a família de Bibá Pitta. A filha da socialite, Maria Pitta Paixão, batizou o filho mais novo, o pequeno António Maria. Uma celebração que Bibá Pitta fez questão de assinalar nas redes sociais com uma dedicatória especial.

"O amor que eu sinto pelo meus netos é a continuação dos maiores amores das minha vida ( tenho mais 4) O Amor da minha filha. É infinito , é incondicional e eu tive o milagre de o poder viver e sentir. É assim que eu sinto, é assim e desta maneira que eu consigo explicar [...] Acreditem que eu sou uma avó muito agradecida e abençoada”, pode ler-se na legenda da imagem em que surge com o neto ao colo.

De salientar que também Maria Pitta Paixão partilhou várias imagens da celebração com os seus seguidores na rede social Instagram. Além do pequeno António Maria, a jovem é mãe de Duarte, de três anos, fruto do seu casamento com Guilherme Paixão.