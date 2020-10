Um dia depois de surgirem fotografias de Dominic West em clima de romance com a atriz Lily James, o ator e a mulher, Catherine FitzGerald, surgiram abraçados, à porta de casa, numa tentativa algo bizarra, de mostrar que o casamento continua inabalável. Lily James ,que tinha agendadas várias entrevistas para promover o seu filme Rebecca da Netflix, cancelou a sua presença em dois programas.

Foi em Roma que Lily James e Dominic foram 'apanhados' aos beijos. O ator é casado com Catherine FitzGerald e regressou mais cedo a casa perante a publicação das fotografias. Um dia depois, o casal entregou à imprensa um papel onde se podia ler que estavam juntos, com a assinatura de ambos. "O nosso casamento é forte e nós continuamos juntos", pode ler-se no papel.

Entretanto, Lily James cancelou as entrevistas que tinha para os programas The Graham Norton Show e Today Show. Recorde-se que Lily James está solteira desde o início do ano, após uma relação de 5 anos com o também ator Matt Smith. Em julho foi-lhe atribuído um romance com Chris Evans apesar de nenhum dos dois ter confirmado qualquer rumor de que estariam juntos.

Dia Dipasupil