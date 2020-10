Luciana Abreu pediu ajuda à filha mais velha para filmar um vídeo. O objetivo era a atriz e apresentadora anunciar o próximo destino do Domingão, formato do programa da SIC. Mas Lyonce acabou por se tornar a protagonista do momento, como pode ver no vídeo acima.

»» TRIBUNAL DECIDE GUARDA DAS GÉMEAS DE LUCIANA ABREU E OBRIGA PAI A PAGAR PENSÃO DE ALIMENTOS

Lyonce filmava a mãe e no momento em que Luciana Abreu revela que o próximo programa dos domingos à tarde será em Cascais, a câmara interior do telemóvel fica ligada e é Lyonce que aparece muito aflita e surpreendida.

A gravação retoma com a apresentadora rir-se do sucedido num momento divertido entre mãe e filha, ora espreite!

»» GÉMEAS DE LUCIANA ABREU NÃO VEEM O PAI HÁ OITO MESES