Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 15 de outubro, foi um dia especial para Rita Ferro Rodrigues. Foi precisamente nesse dia, há dez anos, que a apresentadora e Rúben Vieira trocaram alianças. Uma cerimónia discreta, reservado apenas ao casal, que Rita Ferro Rodrigues fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Há exatamente 10 anos estes miúdos casavam, depois de quatro anos de namoro. Sem festas, sem convidados, durante a hora de almoço de um dia de trabalho", começou por escrever na legenda imagem captada no dia do enlace.

"Tem sido uma viagem tão boa. Viva o Amor", rematou.

Recorde-se que da união do casal nasceu Eduardo, atualmente com nove anos, que se veio juntar a Leonor- fruto do anterior relacionamento de Rita Ferro Rodrigues com Daniel Cruzeiro - e a Miguel, também fruto de uma anterior relação de Rúben Vieira.