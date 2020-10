Nicolò Campo

Foi na última terça-feira, 13 de outubro, que o mundo do futebol recebeu a notícia de que Cristiano Ronaldo tinha testado positivo à Covid-19. Desta forma, o jogador foi imediatamente dispensado dos trabalhos da seleção nacional e rumou a Itália onde está atualmente a cumprir quarentena.

Entretanto, esta quinta-feira, dia 15, a mãe do craque, Dolores Aveiro, partilhou com os seus seguidores nas redes sociais a imagem de uma videochamada com o filho, aproveitando para deixar mais uma mensagem de força.

"Família. Minha Vida. Longe dos olhos, mas pertinho do coração”, escreveu a matriarca do clã Aveiro na imagem onde é possível ver também a pequena Valentina, sobrinha do futebolista, e Elma e Katia Aveiro.

Reprodução Instagram, DR