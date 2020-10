Instagram

Andreia Dinis revelou nas redes sociais que foi vítima de um ataque informático na sua conta oficial de Instagram e explicou como tudo aconteceu para evitar que outras pessoas venham a ter o mesmo problema.

“Ontem a minha página foi pirateada e já a consegui recuperar. Mas é um sufoco, uma total sensação de impotência ao saber que alguém quer usar as nossas páginas para proveito próprio. Cuidado com as mensagens que recebem. E obrigada pelo apoio 👌”, escreveu a atriz na legenda do vídeo que pode ver abaixo.